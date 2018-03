A stat impreuna cu ea la Congresul PSD, iar acum Gabriela Firea a dat cartile pe fata. Ce a putut spune despre iubita lui Liviu Dragnea: „Este o …”

Gabriela Firea, despre iubita lui Liviu Dragnea. Vicepresedintele PSD crede ca Irina Alexandra Tanase ar avea profil de Prima Doamna, in cazul in care Liviu Dragnea ar urma sa se casatoreasca cu tanara de 25 ani.

Prezenta la prima sedinta a noii conduceri, aleasa dupa Congresul de sambata de la Sala Palatului, Gabriela Firea a fost intrebata daca Irina Alexandra Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, are profil de Prima Doamna a Romaniei.

„De ce nu? Eu as zice ca da”, a afirmat Gabriela Firea.

Tanara de 25 de ani il sustine pe Liviu Dragnea in activitatea politica si se implica pentru a-l ajuta pe liderul PSD in organizarea unor actiuni.

„Mi s-a parut absolut normal, se iubesc. Irina il sustine foarte mult pe domnul Dragnea. Si eu il sustin pe sotul meu”, a spus Gabriela Firea.

Primarul general, care este si vicepresedinte PSD, a spus ca o stie de la anumite evenimente pe Irina Alexandra Tanase, pe care o descrie drept o persoana implicata.

„Este o tanara care cred ca este de viitor in sensul ca mi se pare extrem de preocupata ca lucrurile sa mearga bine. Ne cunoastem si de la alte evenimente private. (…) Stiu ca a ajutat foarte mult la organizarea unor evenimente caritabile, umanitare, de Craciun sau de Ziua Femeii”, a mentionat Gabriela Firea.

Despre posibilitatea de a fi nasa in cazul in care Liviu Dragnea se casatoreste cu Irina Tanase, Firea a spus ca ii lasa aceasta onoare Vioricai Dancila, care s-a pronuntat deja in favoarea unui astfel de eveniment.

Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Alexandra Tanase, a fost alaturi de liderul social-democrat la Congresul Extraordinar al PSD. Irina Alexandra este mai tanara cu 30 de ani decat Dragnea, pe care l-a insotit pe parcursul evenientului care a avut loc sambata, la Sala Palatului din Capitala.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.