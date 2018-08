 A sunat la 911 sa verifice daca are mandat si... a fost arestat

christian palacios google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat din Louisiana ( Statele Unite ale Americii) a fost arestat, dupa ce a apelat numarul de urgente 911, pentru a vedea daca exista vreun mandat activ pentru arestarea sa. Christian Palacios, in varsta de 24 de ani, a sunat saptamana trecuta la politia din orasul Thibodaux, la scurt timp dupa ora 22:00, potrivit WGNO-TV. Oficialii responsabili l-au intrebat pe Christian Palacios daca stia ce inseamna o urgenta, apoi l-au arestat, pentru ca a abuzat de sistemul 911. Caz socant in Indonezia! O adolescenta a fost trimisa in inchisoare dupa ce a avortat copilul pe care il facuse in urma unui viol. Violatorul este chiar fratele fetei Tanarul are acum o pedeapsa de pana la 30 de zile in inchisoare ...