A torturat o familie intreaga, cu sange rece! Farsa josnica ce a cutremurat intreaga lume! „Ne este mila de el”

Timmothy Pitzen si Brian Rini google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tanarul care a sustinut ca este un baiat american dat disparut in urma cu opt ani, pe nume Timmothy Pitzen, s-a dovedit a fi un escroc in varsta de 23 de ani, desi pretindea ca are doar 14 ani. Cu farsa lui josnica, barbatul i-a torturat emotional familia acelui copil care a asteptat timp de mai multe ore rezultatul anchetei. Fratele escrocului in varsta de 23 de ani i-a cerut scuze familiei baiatului dat disparut de opt ani. El sustine ca escrocul, Brian Rini, are o lunga istorie de infractiuni si minciuni si ca a fost in detentie anterior. Acesta ar avea probleme psihice. „Primea tratament, dar apoi l-a intrerupt si a inceput sa faca din ce in ce mai multe probleme. A petrecut m ...