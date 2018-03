A trait 3 ani intr-un copac si l-au dat jos cu forta! Motivul incredibil care l-a facut sa ia aceasta decizie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat in varsta de 47 de ani din Filipine a trait intr-un cocotier aflat in apropierea casei sale din 2014. Acesta nu a mai coborat din copac timp de trei ani si, probabil, ar fi ramas acolo pana la sfarsitul vietii daca autoritatile nu ar fi hotarat sa il salveze cu forta. Gilbert Sanchez a decis sa traiasca in cocotier dupa ce a fost lovit in cap cu un pistol in timpul unei altercatii. Mama sa isi aminteste ca acestuia ii era atat de teama ca cineva va veni si il va ucide incat a simtit ca singura sa cale de salvare ar fi sa se urce in cel mai inalt copac pe care il gaseste si sa nu mai coboare, potrivit OddityCentral.com. In ultimii trei ani, filipinezul a supravietuit cu mancare si apa aduse zilnic la cocotier de mama s ...