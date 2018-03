A trait intr-o casa de 10 milioane de dolari, cu menajera si valet, iar acum a ajuns sa doarma in parc. Cum a reusit sa piarda tot in numai cativa ani?

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marianne Friedman-Foote si-a petrecut majoritatea noptilor in Central Park, infasurata intr-un sac de dormit, la doar o mila departare de apartamentul de 10 milioane de dolari unde a crescut, scrie Mediafax. Friedman-Foote, acum in varsta de 63 de ani, era candva o mostenitoare din cartierul Manhattan, nepoata unui influent producator de textile din New York. Avea o menajera, lua lectii de balet si a absolvit studiile unei prestigioase scoli gimnaziale din New York. La o luna dupa moartea mamei sale, averea familiei sale i-a alunecat printre degete. Friedman-Foote s-a confruntat cu o depresie severa si cu o dependenta de heroina. ”Am crescut intr-o casa cu valet. Dar lucrurile rele se intampla, nu-i asa?”, a declarat ...