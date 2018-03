A transformat trecerea de pietoni in parcare. De fiecare data isi lasa Jaguarul asa, fiindca legea ii permite

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Va prezentam cazul halucinant al unui sofer bolnav de "sindromul Parcarii Nebune", pentru care aparent legea este optionala si nu se aplica. Proprietarul unui autoturism marca Jaguar, cu numere de inmatriculare B-183-DRV, a transformat o trecere de pietoni din cartierul Alexandru cel Bun - strada Sarmisegetuza in parcare proprie. Acest lucru se intampla in contextul in care la cativa metri distanta se afla un spatiu destinat parcarilor. Persoanele care locuiesc in zona au aratat ca individul isi lasa masina asa de fiecare data, indeosebi pe timpul noptii, lasand de inteles ca nimeni nu il poate sanctiona pentru acest lucru. Potrivit Art. 142 din Codul Rutier, se interzice oprirea voluntara a vehiculelor ...