A treia editie DokStation Music Documentary Film Festival incepe joi

A treia ediţie DokStation Music Documentary Film Festival începe joi, la Apollo 111, Spaţiul M60 şi clubul Control din Bucureşti, scrie news.ro.

Filme cu şi despre George Michael, Whitney Houston, Joy Division, The Clash, The Fall, Radiohead şi mulţi alţi artişi de renume vor fi proiectate în cele patru zile de festival la Control Club, Spaţiul M60, Apollo 111, precum şi în aer liber, în parcarea Plaza România.

Invitatul special al acestei ediţii este muzicianul şi regizorul Don Letts – figură emblematică a mişcării punk din Marea Britanie –, iar programul este completat de DJ-ul american Afrika Bambaataa, regele electro funk-ului şi pionier al mişcării hip-hop.

DokStation Music Documentary Film Festival, singurul festival de documentare muzicale din Bucureşti, propune proiecţii de filme documentare muzicale, discuţii, concerte şi ateliere pentru copii şi tineri.

Selecţia de anul acesta cuprinde 17 documentare muzicale, majoritatea prezentate în premieră în România: de la portrete inedite ale unor vedete pop ca Whitney Houston şi George Michael, la incursiuni în istoria mişcării punk, prin documentarele „The Clash: Westway to the World”, „Here to Be Heard: The Story of the Slits” şi „The Public Image Is Rotten”.

Artiştii povestesc în filmele „Joy Division”, „The Fall: The Wonderful and Frightening World of Mark E Smith”, „Radiohead: Meeting People Is Easy” şi „Parallel Planes” (proiecţie în prezenţa regizoarei Nicole Wegner), în timp ce documentarele „Blue Note Records: Beyond The Notes”, „Hansa Studios: By The Wall 1976-90” şi „Conny Plank: The Potential of Noise” oferă o perspectivă unică în culisele industriei muzicale.

Invitatul special al acestei ediţii este muzicianul şi regizorul Don Letts - videograful The Clash şi figură emblematică a mişcării punk din Marea Britanie -, cel care a reuşit să facă o generaţie întreagă să aprecieze muzica reggae. Don Letts va participa la sesiuni de întrebări şi răspunsuri după proiecţia documentarelor sale „Two Sevens Clash: Dread Meets Punk Rockers” şi „The Clash: Westway to The World” şi va prezenta un DJ set la clubul Control, vineri.

Pe lângă proiecţii şi discuţii, programul DokStation 2018 include muzică live şi petreceri: DJ-ul şi producătorul american Afrika Bambaataa, considerat regele electro funk-ului şi pionier al mişcării hip-hop, vine la clubul Control alături de MC Whipper Whip, joi; vineri este rândul trupelor din underground-ul local: Omelette la Apollo 111 şi The Details şi DayDay la Control Club; sâmbătă, VUNK va susţine un concert live în parcarea Plaza România, înaintea documentarului „VUNK: Jur să spun adevărul” (r: Silviu Munteanu, 2018).

Şi anul acesta, în cadrul KidStation, compozitorul Ciprian Iacob va susţine un atelier pentru copii (10-14 ani) şi unul pentru tineri (15-18 ani) – sâmbătă, începând cu ora 11.00, la Apollo 111. Accesul este liber, pe baza înscrierii la info@dokstation.ro.

Pentru proiecţii, biletele pot fi cumpărate de pe Eventbook.ro.

A treia ediţie DokStation Music Documentary Film Festival este organizată de Wearebasca şi Asociaţia DokStation.