A treia victorie la rand: Axiopolis Cernavoda s-a apropiat la doua puncte de SSC Farul si Progresul 1944 Spartac!

Ne-a fost destul de greu în prima repriză, când adversarii au jucat cu mingi lungi, peste apărare. A trebuit să stăm jos, construcția a fost mai greoaie, dar am încheiat prima parte în avantaj,1-0. După pauză, pe fondul căderii oaspeților, am înaintat liniile, am dus mingea la margine, cu centrări, un-doi-uri și ne-am desprins, a declarat Gheorghe Stănculescu, președintele secției de fotbal a clubului din Cernavodă. .