A vanat multe femei celebre, dar s-a insurat cu o fata simpla, simpla! Cum arata acum nevasta lui Mircea Radu

Mircea Radu este un barbat implinit. Are o sotie frumoasa si doi copii sanatosi: un baietel in varsta de 4 anisori si o fetita care a fost adusa pe lume in luna februarie a acestui an.

In ciuda diferentei de varsta de 20 de ani, Mircea Radu si nevasta lui, Raluca fosta-Olaru, au o relatie cat se poate de frumoasa. Ce-i drept, fostul prezentator al emisiunii „Din Dragoste” a vanat ceva femei celebre la viata lui, cum ar fi Alexandra Dinu – pe care se spune ca i-a suflat-o chiar Adrian Mutu – si fosta prezentatoare a emisiunii in limba maghiara de la TVR, Magdolna Grosu.

In cele din urma, insa, s-a orientat catre tanara Raluca, care este originara din micuta localitate rurala Stefanesti, din judetul Botosani. Dupa ce i-a adus pe lume cei doi copii, sotia lui Mircea a reusit sa slabeasca, fiind acum, la doar 27 de ani – fata de cei 47 ai lui – o femeie cu adevarat frumoasa, dupa cum se poate vedea in imaginile din galeria foto.

