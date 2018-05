A vazut ca sotia sa avea un comportament neobisnuit in ultima vreme. A montat o camera ascunsa in baie si a aflat un adevar crunt

Khari Toure a observat ca sotia sa are un comportament neobisnuit in ultima vreme, se ascundea in baie cu orele, avea ochii umflati de plans, asa ca a decis sa investigheze problema. A montat o camera ascunsa in baie si a observat cum sotia sa se inchidea in baie, se urca pe cantar si plangea.

A gasit si jurnalul sotiei si a fost socat sa afle cat de mult o afecta pe sotia sa faptul ca luase in greutate in ultimii ani si cum se chinuia sa slabeasca.

Khari a stiu in acel moment ca trebuie sa faca ceva. Trebuia sa ii reaminteasca sotiei sale cat de frumoasa e in ochii lui, asa ca i-a scris un cantec in care a subliniat faptul ca dragostea nu se masoara pe cantar, ca dragostea lui pentru ea este eterna indiferent de greutatea ei si ca indiferent de circumstante el ii va fi alaturi. A atasat versurile in jurnalul sotiei sale pentru a-i aminti mereu ca o iubeste, potrivit reshareworthy.com.

