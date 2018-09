A venit toamna. Cand scapam de vremea caniculara

Vreme caniculara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toamna a venit doar din punct de vedere calendaristic. In realitate, temperaturile vor indica zilele acestea o vara veritabila, chiar caniculara in sudul Romaniei, unde se vor inregistra, sambata si duminica, 35 – 36 de grade Celsius. „Toamna incepe cu o vreme deosebit de calda, chiar caniculara in partea de sud a tarii, unde sambata si duminica asteptam 35 – 36 de grade Celsius. De luni, insa, asteptam ca temperaturile sa scada usor, in prima faza in partea de vest a tarii, unde instabilitatea atmosferica va fi mai accentuata si se asteapta intensificari ale vantului, descarcari electrice si averse”, a precizat, pentru MEDIAFAX, Mihai Hustiu, meteorolog de serviciu in cadrul ...