Aberatiile din linsarea lui Kovesi. SS, de rasul profesionistilor

Inculparea si punerea sub control judiciar a Laurei Codruta Kovesi, in dosarul in care este acuzata ca a luat mita extradarea unui condamnat definitiv, are aerul unei executii sovietice cum nu s-a vazut in sistemul nostru judiciar nici macar pe vremea Rodicai Stanoiu. Nu asa pe fata, nu atat de lipsit de scrupule.