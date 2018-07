Abia acum s-a aflat adevarul despre crima care a oripilat Romania. Ce i-a pus "monstrul din Brasov" sotiei sale pe piept, imediat dupa ce a ucis-o 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sunt aproape trei luni de la oribila crima din Brasov, care a socat o tara intreaga. Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul pentru Familie si Minori din Brasov au incheiat cercetarile si l-au trimis in judecata pe Mircea Florin Buliga, criminalul care si-a macelarit sotia si pe cei doi copii ai lor. Anchetatorii brasoveni au aflat detalii infioratoare despre cum s-a petrecut crima din apartamentul situat in orasul de sub Tampa. Investigatorii au aflat, printre altele, ca Florin Buliga i-a pus sotiei o orhidee pe piept si a privit-o cum isi da ultima suflare, dupa ce a injunghiat-o de trei ori. Toate aceste detalii socante vor ajunge acum la judecatori. Florin Buliga este acuzat de omor calificat savarsit asupra unor me ...