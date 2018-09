Abia acum s-a aflat: Dezastru pentru ANAF sub Guvernarea Ciolos

Cel mai ridicat deficit de TVA din Uniunea Europeană (UE) din 2016, de 35,88%, a fost consemnat în România, care este și una dintre cele șase state din UE în care deficitul de TVA a crescut, în același an față de anul precedent, potrivit unui studiu în publicat, vineri, de Comisia Europeană (CE), transmite Mediafax.

Țara noastră a fost urmată de Grecia, cu un nivel al deficitului de TVA, deficit care indică diferența dintre veniturile din TVA preconizate și suma colectată efectiv, de 29,22%, iar pe a treia poziție s-a clasat Italia, cu un nivel de 25,90%. Cele mai mici deficite de TVA au fost observate în Luxemburg (0,85%), Suedia (1,08%) și Croația (1,15%).

În plus, spre comparație, în 2016, Polonia consemna un deficit de TVA de 20,80%, Bulgaria de 13,56%, Cehia de 14,19%, Ungaria de 13,33% și Slovacia de 25,68%, în timp ce media de la nivelul UE a fost de 6,78%, mai reiese din studiu CE. În ansamblu, jumătate din statele membre ale UE au înregistrat un deficit de TVA de sub 9,9%, se menționează în studiu CE.

Pe lângă România, deficitul de încasare a TVA-ului a crescut, în 2016, în alte cinci state membre: Finlanda, Marea Britanie, Irlanda, Estonia și Franța. În schimb, deficitul de încasare a TVA-ului a scăzut în 22 de state membre, Bulgaria, Letonia, Cipru și Țările de Jos înregistrând performanțe foarte bune, și anume o scădere de peste 5 puncte procentuale a pierderilor din TVA, în fiecare dintre aceste patru țări.

„Deși s-au înregistrat progrese mari în ceea ce privește îmbunătățirea colectării și a gestionării TVA-ului la nivelul UE, statele membre ar trebui să avanseze în acest moment către un acord cât mai rapid asupra reformei mult mai ample menite să reducă frauda în materie de TVA în sistemul UE, așa cum a propus Comisia anul trecut. Această reformă profundă ar îmbunătăți și ar moderniza sistemul, atât pentru guverne, cât și pentru mediul de afaceri, și l-ar face astfel mai robust și mai simplu de utilizat de către companii”, se precizează într-un comunicat de presă al CE.

Țările membre ale Uniunii Europene (UE) au pierdut, în 2016, venituri de 147,1 miliarde de euro din taxa pe valoare adăugată (TVA), o scădere de 6,6% (10,5 miliarde de euro, în termeni nominali) față de anul anterior, potrivit studiului CE. Astfel, deficitul de încasare a TVA-ului a ajuns în 2016 la 12,3% din veniturile totale din TVA față de 13,2% în anul precedent, iar raportat la ponderea PIB, diferența de TVA în 2016 s-a ridicat la 0,99% față de 1,05% în 2015.

„Statele membre au îmbunătățit colectarea TVA-ului pe întreg teritoriul UE, ceea ce este lăudabil și trebuie recunoscut. Este însă inacceptabil ca bugetele naționale să piardă 150 de miliarde de euro pe an, mai ales atunci când 50 de miliarde din această sumă umflă buzunarele infractorilor, ale celor care comit fraude și probabil chiar ale teroriștilor. Această situație se va îmbunătăți substanțial numai prin reforma în domeniul TVA pe care am propus-o cu un an în urmă. Invit statele membre să avanseze în direcția sistemului definitiv de TVA înainte de alegerile pentru Parlamentul European din 2019”, a spus Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă.

Studiul privind deficitul de încasare a TVA-ului este finanțat din bugetul UE, iar constatările sale sunt relevante, atât pentru Uniune, cât și pentru statele membre, dat fiind că TVA-ul are un aport important la bugetul Uniunii și la bugetele naționale. Studiul aplică o metodologie „de sus în jos”, folosind datele din conturile naționale pentru estimarea deficitelor de încasare a TVA-ului. Pentru prima dată, raportul din 2018 include o analiză mai amplă a efectului unor factori externi, cum ar fi structura de producție a economiei și șomajul, precum și a celor aflați sub controlul direct al administrației fiscale, de exemplu dimensiunea administrației fiscale și cheltuielile informatice. Acest aspect este deosebit de important dat fiind că sporirea investițiilor în IT conduce în mod normal la o reducere a deficitului de încasare a TVA-ului, după cum se precizează în recomandările făcute anterior de Comisie statelor membre.