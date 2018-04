Abia acum s-a aflat: „Sunt refugiat politic cu drepturi depline”. Din ce bani traieste Elena Udrea in Costa Rica: Uite cum isi permite sa duca o viata de lux: „Cheltuielile…”

Udrea

Elena Udrea a declarat la Realitatea TV ca in acest moment este refugiat politic cu drepturi depline in Costa Rica. Fostul ministru a spus ca traieste ”din ce traia si in Romania”, fara sa explice care sunt resursele financiare, dar precizand ca cheltuielile nu sunt mari. Acest statut, a admis Udrea, este provizoriu, valabil un an de zile. ”La sfarsitul acestui an, daca situatia care a generat acest statut nu se schimba, atunci voi primi statutul definitiv de refugiat politic”, a explicat fostul ministru.

Elena Udrea a explicat si de ce a ales Costa Rica pentru a se refugia. ”Am gandit o tara care sa aiba un respect deosebit pentru drepturile si libertatile fundamentale ale omului. Si pentru ca am verificat, si dintre toate tarile care asigura protectie celor care se considera persecutati, Costa Rica are sistemul legislativ cel mai bine construit pentru a oferi celor care demonstreaza ca au drepturile incalcate, protectia de care au nevoie”, a spus fostul ministru.”Am solicitat statutul de refugiat, justificand cererea pe doua paliere.

Primul a fost palierul general, cu toate abuzurile care se petrec in Romania in ultimii ani, abuzuri demonstrate in mod public in atatea cazuri diferite de cazul meu, dar si mentionate in documente si rapoarte oficiale. Am citat documente ale Departamentului de Stat al SUA, din Parlamentul European.

Am aratat apoi cazul meu particular, razboiul pe care il duc cu fosti sefi ai SRI si sefi din Justitia din Romania, procesele care mi s-au inscenat ca urmare a unor denunturi pe care le-am facut si ca urmare a acestei lupte personale pe care o am cu cei care au creat un sistem de abuzuri in Romania.

Faptul ca mi se incalca dreptul la un proces echitabil”, a spus Udrea. Aceasta asigura ca nu cheltuie mult insa. ”Traiesc din ce traiam si in Romania. La acest moment, fiind singura aici, cheltuielile nu sunt foarte mari”, a spus Udrea, care a admis ca viata e ceva mai scumpa decat in Romania.

Avocatul Veronel Radulescu a explicat ca a primit vineri dimineata mai multe documente de la Elena Udrea, care atesta faptul ca ea si-a stabilit resedinta in Costa Rica si a primit statutul de refugiat politic pe data de 21 martie.

