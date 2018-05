Abonamente la preturi speciale: Incepe Festivalul Giacomo Puccini“, la Teatrul Oleg Danovski“

„Boema“

Primul spectacol este opera „Boema“, programată sâmbăta aceasta, de la ora 19.00, sub bagheta maestrului, care poate fi considerat cel mai mare puccinist al României, la ora actuală, dovadă și că cele trei opere din programul festivalului se află sub conducerea sa muzicală.Spectacolul, în regia artistică a lui, cu o scenografie de, va transpune publicul în atmosfera boemei franceze din secolul al XIX-lea, în micuța mansarda în care se petrec atât de multe întâmplări. În rolurile principale se vor regăsi artiștii:și, cărora li se vor alăturașiUrmătoarea întâlnire cu creația pucciniană este programată sâmbăta următoare, pe 12 mai, tot de la ora 19.00. De această dată, în prim-plan se va afla o lucrare vocal-simfonică, pentru orchestră, cor și soliști, „Messa di Gloria“, tot sub bagheta maestrului Gheorghe Stanciu.Soliştii vor fi tenorulși bas-baritonuldin București.Duminică, 13 mai, de la aceeași oră, pe scena Teatrului „Oleg Danovski“ va... urca delicata Madama Butterfly, pentru a-și depăna trista poveste. Spectacolul în regia aceluiași Ognian Draganov, având decoruri deși costume deîi va avea în prim-plan pe artiștii lirici:-Bucureşti,, Marius Eftimie - debut,- Bucureşti,La pupitrul dirijoral se va aflaCel de-al patrulea, dar și ultimul titlu din programul Festivalului „Giacomo Puccini“, este și ultima operă a lui compozitorului italian, finalizată de discipolul să Franco Alfano. Întâlnirea cu neînduplecata prințesă Turandot este programată, duminică, 20 mai, de la ora 19.00, sub bagheta neobositului maestru Gheorghe Stanciu.Regia artistică a spectacolului este realizată de, iar scenografia e semnată deSoliştii serii vor fi:- debut, Răzvan Săraru, Laura Eftimie, Constantin Acsinte,- Bucureşti, Laurenţiu Severin, Marius Eftimie, Doru Iftene, Anton Zidaru - Bucureşti,șiBiletele pentru fiecare dintre aceste spectacole au prețuri de 8 lei, pentru copii şi elevi, pe baza carnetului de elev vizat la zi, 15 lei, pentru pensionari şi studenţi, pe baza talonului de pensie, respectiv a carnetului de student vizat la zi, și 20 lei, 25 lei, 30 lei și 40 lei, în funcţie de locul ocupat în salǎ.Pentru melomani există și abonamente la prețuri speciale, în care se regăsesc toate cele patru titluri din programul Festivalului „Giacomo Puccini“: 60 lei (pachet general) și 50 lei (pentru pensionari).ZIUA de Constanța