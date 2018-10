Acțiune de AMPLOARE a autoritaților din Bulgaria: O rețea care falsifica pașapoarte pentru cetațeni din țari non-UE a fost destructurata

In spatele usilor de spital se ascund povesti incredibile si cazuri care au socat pana si lumea medicala, pacienti care au ramas in memoria doctorilor si a personalului medical, dar si adevarate minuni pe care medicii au reusit sa le faca pentru cei care, la un moment dat, erau lipsiti de speranta.

Scene de cosmar la Iasi. Un tanar in varsta de 26 de ani a fost prins chiar in timp ce intretinea relatii intime cu o fetita de doar 6 ani. Totul s-a intamplat in satul Buznea din comuna ieseana Ion Neculce, vineri, pe 26 octombrie.