Acad. Dinu C. Giurescu:  „In zilele noastre a-ti iubi tara este aproape un delict! ”

În urmă cu numai doi ani, marele istoric încă ne povățuia și încă trăgea semnale de alarmă legate de viața, sufletul, istoria în derivă a acestui popor. Acum Dinu C. Giureascu nu mai e, dar învățăturile lui merită recitite. A fost dus la groapă cu onoruri militare. Ar trebui să-i dăm onorul recitindu-l și citind […] Articolul Acad. Dinu C. Giurescu: „În zilele noastre a-ţi iubi ţara este aproape un delict! ” apare prima dată în AM Press.