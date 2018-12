Academia de Poliție e in ANCHETA: Totul a plecat de la șeful DGA, Catalin Ionița

Academia de Poliție, unde și-a susținut fostul șef al Poliției Române, actualmente șef DGA, Cătălin Ioniță, lucrarea de doctorat, efectuează o anchetă după acuzațiile că acesta și-ar fi plagiat teza de doctorat. Șeful DGA a precizat, pentru MEDIAFAX, că teza a răspuns exigențelor academice.

Șeful DGA, chestorul Cătălin Ioniță, a declarat, pentru MEDIAFAX, că Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, unde a susținut teza de doctorat, efectuează o analiză în acest sens, aspect confirmat, pentru MEDIAFAX, și de surse din Ministerul de Interne. De asemenea, la rândul său, Ioniță a precizat că e dispus să meargă în instață pentru a dovedi că are dreptate.

„Am înțeles că se fac niște verificări de către o comisie din Academia de Poliție. Doresc să se facă toate aceste verificări și am încredere în ce vor face colegii mei, însă însă îmi rezerv și dreptul de a apela la instanța de judecată pentru a arăta lucrurile nu stau chiar așa cum sunt ele prezentate. Consider că mi-am făcut datoria și că teza a răspuns tuturor exigențelor și rigorilor academice de la momentul respectiv. Suma de bani încasată lunar nu este cea afirmată în spațiul public, este o sumă mult mai mică este undeva puțin peste 500 de lei. Sunt unii care m-au acuzat că am făcut pentru un folos material. Nu am făcut-o pentru un folos material, am făcut tot acest demers din dorința de a mă perfecționa din punct de vedere profesional și de a însemna un plus valoare pentru mine și pentru Ministerul de Interne”, a precizat, pentru MEDIAFAX, Cătălin Ioniță.

Șeful DGA a mai subliniat că profesorii i-au studiat lucrarea și au avut chiar un punct de vedere, de aceea a susținut teza cu întârziere: „Tocmai pentru că am vrut să răspund tuturor rigorilor impuse”.

„Profesorul mi-a spus: nu titlul ăsta vreau să fie așa, celălalt așa, uite pune materialul ăsta bibliografic. Chiar aș întreba publicul: „Chiar mă vedeți în stare pe mine, Cătălin Ioniță, să fur din munca altui jurist și să pun un material fără consimțămînt? Eu nu aș face pentru nimic în lume așa”, a mai spus Cătălin Ioniță.

Pe de altă parte, coodonatorul Secretariatului Tehnic de la Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), Ion Ciucă, a precizat, pentru MEDIAFAX, că la nivelul instituției nu există o sesizare cu suspiciune de plagiat pe numele lui Cătălin Ioniță.

Lucrarea de doctorat a lui Cătălin Ioniță se numește “Criminogeneza infracțiunilor cibernetice” și o are coordonator pe Ștefania Georgeta Ungureanu. Cătălin Ioniță a fost doctorand al Academiei de Poliţie Al. Ioan Cuza, Bucureşti, Ordine publică și siguranță națională, în perioada 2009-2012.

La o simplă verificare, la Capitolul VII ale lucrării de doctorat, “Concluzii și propuneri de lege ferenda”, cele mai multe puncte sunt identice cu cele din articolul “Probleme juridice privind continuturile negative din Internet”, aparținând dr Horațiu Dan Dumitru. Articol a fost publicat în Revista "Pandectele Romane" nr. 3/2003.

La punctul 4 al articolului semnat de dr Horatiu Dan Dumitru”Pornografia infantila in Internet”, scris cu 9 ani mai devreme decât momentul în care a luat Cătălin Ioniță doctoratul, se arată: “Pornind de la prevederile Conventiei, Parlamentul Romaniei a adoptat recent Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, care in Titul III reglementeaza prevenirea si combaterea criminalitatii informatice. In cuprinsul reglementarii, prevederile art.35 alin.1 lit.i) si alin.2 (definirea expresiilor materiale pornografice cu minori si fara drept), precum si cele ale art.51 (incriminarea pornografiei informatice prin sisteme informatice) din lege au relevanta pentru studiul nostru”.

Paragraful a fost copiat integral în lucrarea șefului DGA, fără menționarea sursei, fiind păstrată inclusiv mențiunea “recent”, deși diferența de timp din momentul emiterii legii și teza de doctorat era una mare.

Un alt paragraf identic: “In lumina acestui document international, libertatea de exprimare in Internet trebuie sa fie supusa unor rigori extreme, intrucat spatiul cibernetic este locul care ofera pedofililor posibilitati ample de a schimba idei, fantezii si sfaturi, destinate sa incurajeze si sa faciliteze exploatarea sexuala a copiilor. (…) Totusi, Articolul 9 din Conventie nu utilizeaza formula date informatice. In opinia noastra, incriminarea ar trebui sa se extinda, in orice caz, asupra acelor continuturi din Internet care fac apologia faptelor penale cu caracter sexual, indreptate impotriva copiilor. Problema se poate complica in cazul paginilor Web care prezinta nuvele implicand relatii sexuale cu sau intre minori, in raport cu care partizanii libertatii de exprimare in Internet ar putea invoca argumente referitoare la valoarea artistica a unor asemenea productii”.

O altă parte care apare atât în lucrarea de doctorat, cât și în articolul din 2003: “Conventia situeaza in sfera ilicitului penal oferirea sau punerea la dispozitie a pornografiei infantile prin intermediul sistemelor informatice. Este avuta in vedere crearea de pagini Web si de conexiuni catre asemenea site-uri. Raportul explicativ nu insista asupra modalitatilor practice de a oferi si a pune la dispozitie, dar mentioneaza ca aceste actiuni trebuie sa implice posibilitatea persoanei respective de a furniza, in mod efectiv, continuturile prohibite”.

La finalul lunii iunie, conducerea Ministerului de Interne anunța că Ioniță, urmărit penal trafic de influenţă şi fals în declaraţii, rămâne la conducerea Direcției Generale Anticorupție, post ocupat prin concurs, deoarece instituţia nu a fost informată oficial cu privire la punerea în mişcare a acţiunii penale. DNA a anunţat la acea vreme că fostul şef al Poliţiei Române, Cătălin Ioniţă, este urmărit penal pe motiv că ar fi pretins cedarea cu titlu gratuit a unei suprafeţe de 4 hectare dintr-un teren de 18 hectare, ca să intervină pe lângă funcţionari publici. Cu o zi înainte, Ioniță anunța că pleacă de la conducerea Poliției Române.

Cătălin Ioniţă a fost numit la conducerea IGPR pe 17 ianuarie 2018 pentru o perioadă de 6 luni, în urma scandalului dintre Carmen Dan şi Mihai Tudose. Iniţial, Carmen Dan i-a cerut lui Mihai Tudose schimbarea din funcţie a şefului de atunci al Poliţiei Române, Bogdan Despescu, în contextul scandalului poliţistului pedofil. Mihai Tudose a acuzat-o însă pe Carmen Dan că l-a minţit când i-a spus că Ioniţă a acceptat să fie noul şef al IGPR şi i-a cerut atunci demisia. Carmen Dan nu a demisionat însă, ba chiar a anunţat, după o zi, că are acceptul lui Ioniţă pentru funcţie. Ulterior, PSD i-a retras sprijinul lui Mihai Tudose din fruntea Guvernului.

