Academia de Politie prezinta concluziile raportului privind tezele de doctorat sustinute in perioada 2011-2017

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" prezintă luni, într-o conferinţă de presă, concluziile raportului privind tezele de doctorat susţinute în perioada 2011-2017. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" a anunţat în urmă cu o săptămână finalizarea "verificării similitudinii unor pasaje sau texte din tezele de doctorat susţinute în perioada 2011-2017 cu texte disponibile în format electronic din mediul online", precizând că în 19 noiembrie conducerea Ministerului Afacerilor Interne va prezenta concluziile raportului. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, anunţa în septembrie că rectorul Academiei de Poliţie va prezenta pe 15 noiembrie un raport final în ceea ce priveşte verificările lucrărilor de doctorat acordate de instituţia de învăţământ superior. "Sunt în verificare (tezele de doctorat - n.r.), este un proces destul de dificil, însă vă asigur că această verificare se efectuează cu multă seriozitate", a declarat Carmen Dan pe 28 septembrie. Pe 12 octombrie 2016, Robert Negoiţă a fost pus sub urmărire penală de procurorii Parchetului General într-un dosar de plagiat, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la fals intelectual şi uz de fals. În acelaşi dosar, procurorii au început urmărirea penală şi împotriva lui Ioan Dascălu, cel care a coordonat lucrarea de doctorat a lui Negoiţă, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual şi uz de fals. Pe 24 iulie 2016, Ministerul Educaţiei a anunţat că Secretariatul tehnic al CNATDCU a primit punctul de vedere al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" în care se constata plagiatul în cazul lucrării de doctorat a lui Robert Negoiţă şi se recomanda retragerea titlului de doctor. Robert Negoiţă a devenit doctor în ştiinţe juridice în anul 2012, la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", cu teza de doctorat "Criza economico-financiară şi impactul acesteia asupra echilibrului social". Jurnalista Emilia Şercan a dezvăluit că lucrarea de doctorat semnată de Robert Negoiţă este integral plagiată, fiind copiată de pe Internet şi site-uri de socializare. AGERPRES/(AS - editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu)