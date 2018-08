Academia Hagi a fost foarte aproape de semifinalele turneului international Next Generation Trophy U-16. Maine, meci cu Flamengo!

Grupa A:

Vineri au continuat, la Salzburg (Austria), întrecerile cei de-a 10-a ediții a puternicului turneu internațional Next Generation Trophy U16.După ce s-a clasat pe locul secund în Grupa D, echipa Academiei Hagi a susținut, vineri dimineață, confruntarea din sferturi cu Benfica Lisabona.Elevii lui Constantin Fălină și Ionuț Mihu au fost aproape de o calificare în careul de ași, însă au primit două goluri în ultimele 8 minute și vor evolua în continuare în turneul locurilor 5-8.Scorul final a fost 2-1 (0-1) pentru portughezi. Sasha Agiveli a deschis scorul pentru Academia Hagi în min.22, însă Benfica a întors rezultatul punctând pe final prin Neto 42 și Bogdan Lazăr 49-autogol.Au evoluat pentru Academia Hagi U16: Trandafir - Oroian, Dănuleasa, Lazăr, Puiu -Cojocaru, Popescu, Mălăele (37 Iorga) - Mihai, Agiveli (38 Tănasă), Bodișteanu.În cursul după-amiezii Academia Hagi a întâlnit pe FC Basel, într-un meci din turneul locurilor 5-8. Partida a fost controlată cu autoritate de constănțeni, care s-au impus la final cu 2-0 (1-0), grație reușitelor lui Răzvan Tănasă 20 și Remus Mihai 27.Astfel, Academia Hagi va juca, sâmbătă, pentru locurile 5-6 împotriva brazilienilor de la Flamengo Rio de Janeiro.Au evoluat pentru Academia Hagi U16: Dincă - Dumitru, Dănuleasa, Lazăr, Mitulețu - Mălăele, Popescu (26 Martinovici), Iorga (12 Oroian) - Mihai, Tănasă (37 Radaslavescu), Bodișteanu (43 Puiu).Red Bull Football Academy Salzburg - Chelsea 0-1, Chelsea - West African Football Academy 0-5, West African Football Academy - Red Bull Football Academy Salzburg 1-1Clasament Grupa A: 1. West African Football Academy 4p, 2. Chelsea 3p, 3. Red Bull Football Academy Salzburg 1p.Red Bull Brasil - Southampton 2-0, Southampton - FC Basel 0-5, FC Basel - Red Bull Brasil 0-2Clasament Grupa B: 1. Red Bull Brasil 6p, 2. FC Basel 3p, 3. Southampton 0p.New York Red Bull - Benfica Lisabona 1-3, Benfica Lisabona - Bayern Munchen 1-0, Bayern Munchen - New York Red Bull 1-1Clasament Grupa C: 1. Benfica Lisabona 6p, 2. Bayern Munchen 1p (1-2), 3. New York Red Bull 1p (2-4).Red Bull Leipzig - Flamengo Rio de Janeiro 0-3, Flamengo Rio de Janeiro -3-1,- Red Bull Leipzig 2-0Clasament Grupa D: 1. Flamengo Rio de Janeiro 6p, 2. Academia Hagi 3p, 3. Red Bull Leipzig 0p.RedBull Salzburg - RedBull New York 0-2, Southampton - RedBull Leipzig 0-1, Southampton - RedBull New Youk , RedBull Leipzig - RedBull SalzburgWest African Football Academy - FC Basel 2-1RedBull Brasil - Chelsea 3-1Benfica Lisabona -2-1Flamengo Rio de Janeiro - Bayern Munchen 2-2, 5-6 d.11mFC Basel -0-2Chelsea - Flamengo Rio de Janeiro 1-2West African Football Academy - Benfica LisabonaRedBull Brasil - Bayern MunchenCosmin Trandafir, David Dincă - portari; Darius Oroian, Gabriel Dănuleasa, Bogdan Lazăr, Răzvan Puiu, Eduard Dumitru, Emanuel Martinovici, Alexandru Mitulețu, Nicolas Popescu, Roberto Mălăele, Răzvan Iorga, Ionuț Cojocaru, Eduard Radaslavescu, Remus Mihai, Sasha Agiveli, Ștefan Bodișteanu, Răzvan Tănasă - jucători de câmp.Constantin Fălină, Ionuț Mihu.Lucian Burchel.Cosmin Sîrbu.Ștefan Soldat.Sâmbătă (18 august) sunt programate meciurile care vor da configurația finală a clasamentului.