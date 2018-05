Academia Hagi si FC Viitorul: Succesul proiectului fotbalistic al lui Gica Hagi, subiect de carte. Lucrarea va aparea la anul, la ceas aniversar

Avem şi un DVD, pe lucrul nostru intern, pentru că am realizat multe în această perioadă. Arătăm conceptul nostru, cum am devenit cei mai buni. Atât echipa mare, cât şi Academia au realizat lucruri fantastice, pornind de la zero. Sunt fapte, le vom lăsa acolo, ca toată lumea să ştie. Va fi o carte frumoasă, cu un conţinut bun. E de analizat şi de gândit. Succesul se construieşte dacă ai un concept tehnic în spate, să ştii să formezi jucători şi echipe, care să devină câştigătoare. În viaţă nimic nu e întâmplător. Dacă munceşti şi crezi, se întâmplă lucruri bune, a spus Gică Hagi.