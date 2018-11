Academicianul iesean, Bogdan C. Simionescu, noul presedinte al CRIFST: "Daca tinerii nu cunosc trecutul, nu avem viitor ca natiune"

Bogdan C Simionescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Academicianul iesean, Bogdan C. Simionescu, vicepresedinte al Academiei Romane, ales joi presedinte al Comitetului Roman pentru Istoria si Filosofia Stiintei si Tehnicii (CRIFST), afirma ca nu vom avea viitor ca natiune daca tinerii Romaniei Centenare nu vor cunoaste trecutul si propune organizarea unor ample conferinte in scoli si universitati. "Avand in vedere faptul ca este un An Centenar si ca urmeaza inca doi ani care sunt importanti pentru istoria noastra, cred ca doua actiuni sunt importante. Prima este ca tineretul nostru, cei din scoli, din gimnazii, la nivelul gimnaziilor, de fapt, sa cunoasca istoria noastra mai bine, sa cunoasca personalitatile pe care le-am avut in stiinta, in ...