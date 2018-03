Academicianul Ovidiu Bojor ne invața cum sa incetinim imbatranirea

ShareTweet Are 92 de ani, dar este mai activ decat multi tineri. Academician, doctorul in farmacie si fitoterapeut, Ovidiu Bojor este convins ca putem trai mai mult si mai bine prin simpla schimbare a obiceiurilor alimentare si prin folosirea remediilor naturale. Fenomenul imbatranirii poate fi incetinit prin alimentarea organismului cu acizi nucleici, respectiv cu ADN (acid dezoxiribonucleic) si cu ARN (acid ribonucleic). Acesti acizi au capacitatea de a reinnoi celulele aparute pe masura ce inaintam in varsta, sustine Ovidiu Bojor. Evita carnea Daca te intrebi ce loc ocupa carnea in aceasta dieta, in opinia fitoterapeutului, acest aliment trebuie evitat. „Carnea contine in ea moartea ani­malului ucis. Consu­ma­­torii de carne, s-a do­vedit, sunt mult mai a­gre­sivi. Celebrul medic ja­ponez George Osha­wa sustine, de altfel, ca hrana ideala pentru per­soanele in varsta ar tre­bui sa constea – 60%, in cereale nede­cor­ticate, 30% in legume, fructe si seminte, si doar 10% in oua, lapte si carne. Eu mananc cate putin, de cinci ori pe zi”, adauga specialistul. Acest tip de dieta care are un caracter profilactic ar trebui adoptat de toti cei care au trecut pragul de 40 de ani. Regula 8-8-8 Longevitatea nu tine insa doar de dieta, conteaza si munca, dar si somnul. „Studiul mi-a do­vedit insa ca dis­ciplina muncii, a me­selor si a somnului e favo­rabila lon­ge­vi­tatii. Eu am insti­tuit regula celor trei op­turi: 8 ore de somn, 8 ore de mun­ca si 8 ore de odih­na activa. O respect. Cand simt ca am obosit, ma intind in pat, aplic cateva tehnici din yoga si adorm atat de profund ca pot suna si te­le­foa­nele, nu le aud. Dupa jumatate de ora, sunt iar proas­pat si mai pot lucra inca 4, 5 ore. Seara, nici nu-mi pun ceasul sa sune. Ceasul meu interior func­tioneaza asa de bine, ca e suficient sa-mi propun o ora de tre­zire si ma trezesc la timp”. Sursa – sanatate.bzi.ro ShareTweet