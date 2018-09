Acasa la presedintele Romaniei Klaus Iohannis. Acesta spala vasele, asaza masa, iar Prima Doamna coace paine!

klaus iohannis si sotia 1

Klaus Iohannis poate fi cu greu tras de limba cand vine vorba despre casa, sotie, pasiuni. Nimeni nu stie cum arata familia Iohannis acasa.

Marius Vecerdea este antrenorul de tenis al lui Klaus Iohannis, din 2009. In cinci ani, acesta a reusit sa-l cunoasca foarte bine pe noul presedinte al Romaniei, sa-i devina prieten si chiar ruda. Asta pentru ca in 2010, fostul primar al Sibiului i-a botezat fetita.

Din aceasta postura, Marius Vecerdea a intrat in casa noului sef de stat de nenumarate ori si i-a vazut pe Klaus si pe Carmen cum sunt ei cu adevarat. “Domnul Iohannis e cel mai reticent om posibil. Orice propunere ii faci, prima data va spune clar, nu. Apoi, urmeaza: “nu stiu, vedem” si abia dupa mult timp: “bine, da”. In casa lor am intrat prima data ca invitat la masa. In timp, am observat ca apar aceleasi persoane, prieteni de-ai lui vechi, unii de zeci de ani. Nu sunt mai mult de 20, 30 in total. Masa e asezata doar de Klaus. Apoi, Carmen vine cu niste delicatese incredibile”, ne spune detinatorul bazei sportive Pamira, care detaliaza apoi.

Culmea, desi Iohannis e neamt pana-n varful unghiilor, e innebunit dupa mancarea frantuzeasca gatita de sotie. “Imi este imposibil sa va spun exact cum se numeste ce gateste Prima Doamna. Oricum, e geniala in bucataria frantuzeasca. Gateste o rata de te lingi pe degete. Apoi, e tare la dulciuri. Nicaieri n-am mancat bezele si tarte cu fructe mai bune ca ale ei. Are masina de inghetata acasa si, daca va vine sa credeti, isi coace singura chiar si painea. Totul e ecologic. Iar la final vine socul. Iohannis spala vasele. Am ramas masca. M-am oferit sa-l ajut, dar n-a vrut sa auda. E treaba lui dintotdeauna”, explica Vecerdea.

Acesta ne-a mai spus cum noul presedinte e cu totul altul in timpul liber. Glumeste, rade, dar nu prea bea alcool. Refuza orice ajutor in casa si n-a avut niciodata servitori. Isi ingrijeste singur curtea plina de trandafiri si casa, una absolut normala, pe Strada Balea, numarul 29.

S-a apucat de tenis pentru calmare

Klaus Iohannis s-a apucat de tenis pentru relaxarea psihica si, dupa cum spune antrenorul lui, era teapan la inceput. “Mi-a spus ca n-a facut niciodata sport. Cand a venit prima data era lemn. Acum joaca de trei ori pe saptamana, cate o ora si jumatate. Vine direct schimbat si nu intarzie nici un minut. Am facut si pregatire psihologica cu el si i-am recomandat multe carti motivatoare, care l-au ajutat foarte mult”, spune Vecerdea, care se indoieste insa ca-l poate urma si la Bucuresti.

