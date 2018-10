ACCESORII SI BIJUTERII IN TENDINTELE TOAMNEI, LA BAG EXPO SI EXPO MINERALIA, IN IULIUS MALL CLUJ

Iulius Mall Cluj 1

In acest sfarsit de saptamana, la Iulius Mall Cluj se desfasoara targurile Bag Expo si Expo Mineralia. O multitudine de genti si rucsacuri, practice si moderne, dar si o selectie de bijuterii si accesorii din pietre pretioase si semipretioase sunt prezentate vizitatorilor.

Pana duminica inclusiv, 7 octombrie 2018, Iulius Mall Cluj ii invita pe pasionatii de accesorii si bijuterii sa descopere mii de articole cu ajutorul carora sa isi personalizeze tinutele de sezon la Bag Expo si Expo Mineralia.



Pentru doamnele si domnisoarele atente la tendintele actuale, Bag Expo propune o varietate de modele de genti si rucsacuri in nuante trendy si cu design modern. Pasionatele de moda pot alege, la standurile de la parterul Iulius Mall, de la plicuri elegante, genti casual sau sport, genti si rucsacuri pentru laptop, posete pentru petrecerile nocturne, clutch-uri din cristale Swarovski, pana la trollere si genti de voiaj. In plus, targul include si o selectie de esarfe in culorile toamnei, precum si numeroase accesorii dedicate domnilor: genti, borsete, portofele, curele si multe altele.

In aceeasi perioada se desfasoara si Expo Mineralia, targul care le rasfata pe doamne si domnisoare cu pietre pretioase si semipretioase, prezentate sub forma de bijuterii sau de obiecte de decor. Expo Mineralia include piese cu un design deosebit, pentru orice ocazie, de la timpul petrecut la birou, pana la o seara eleganta. Bijuteriile prezentate sunt realizate din roci, flori de mina, geode, cristale, lemn, pietre pretioase si semipretioase, care provin din peste 50 de tari ale lumii. Pentru cei pasionati de semnificatiile talismanelor si proprietatile lor, consultantii le vor putea oferi informatii detaliate, care sa ii ajute in alegerea articolelor potrivite. In plus, targul are si o sectiune de workshop, unde doritorii pot crea mici amintiri pretioase personalizate.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.