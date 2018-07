Accident cu 7 victime, intre care 3 copii, in Capitala. Un microbuz s-a izbit puternic de un copac

Accident google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sapte persoane, intre care trei copii, sunt transportate la spital, marti dupa-amiaza, dupa ce microbuzul in care se aflau a intrat intr-un copac. Accidentul a avut loc pe Soseaua Antiaeriana din Capitala, potrivit primelor informatii transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov. Accidentul a avut loc pe Soseaua Antiaeriana nr. 79, unde un microbuz de transport persoane in care se aflau noua oameni a intrat intr-un copac. In accident nu a fost implicat un alt autovehicul, a precizat Brigada Rutiera a Capitalei. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov, in accident au fost implicate noua persoane, iar sapte dintre acestea - patru adulti si trei copii - au so ...