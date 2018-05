Accident cu victime pe A1. Traficul este blocat pe ambele sensuri de mers

Accident A1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident rutier a avut loc, in aceasta seara, pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, la kilometrul 16, pe sensul de mers spre Capitala. Traficul este blocat pe ambele sensuri de mers. In accident au fost implicate o motocicleta si un autoturism. ISU precizeaza ca soferul autoturismului prezinta leziuni incompatibile cu viata, in timp ce pasagerul din dreapta este constient, fara fracturi si acuza dureri la spate. Acesta a fost preluat de ambulanta. Motociclistul este stabil, constient si a comunicat cu medicii. Barbatul a fost preluat de SMURD pentru a fi transportat la spital. Vezi si: Prin moartea lui a salvat doua vieti. Premiera in medicina ieseana pentru anul 2018 Ca urmare a ...