Accident CUMPLIT: Cel puțin 25 de persoane au murit, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime

Accidentul a avut loc pe un o șosea îngustă, cunoscută drept „Întorsura diavolului” din Pasamayo și considerată una dintre cele mai periculoase din toată țara.

Pe de altă parte, BBC anunță că sunt peste 40 de morți. Potrivit publicației citate, în autocar se aflau aproximativ 50 de persoane și doar cinci au supraviețuit.

A critical situation is ongoing in #Peru as a bus has fallen over a cliff near Lima. Police say at least 25 are dead. Details: https://t.co/IXXPa2YiIb pic.twitter.com/picKkOtYTr