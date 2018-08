Accident cumplit de TIR la Beclean, pe DN 17. Doi copii raniti, dupa un impact devastator in zona Popasul Drumetului

Accident grav, in aceasta dimineata, pe DN 17, la Beclean, in zona Popasul Drumetului. Din primele informatii, doi copii au fost raniti in urma impactului intre un TIR si o masina.

Potrivit ISU Bistrita Nasaud, in cele doua autovehicule se aflau cinci persoane, soferul TIR-ului si alte 4 persoane in masina, dintre care doi minori.

Cei diu minori din autoturism vor fi transportati la Centriul Primiri Urgente Beclean, pentru investigatii medicale suplimentare, adultii refuzind transportul la spital.

Politistii vor face cercetari pentru a stabili imprejurarile in care a avut loc accidentul.

