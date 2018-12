Accident cumplit in Olt cu 8 bulgari! Victimele au fost transportate la spital

Fasolea cu cârnați este într-o măsură de redusă o mâncare națională, în condițiile în care între 5 și 20% din fasole și 40 – 50% din carnea consumată pentru cârnați vin din import, conform Mediafax.În fiecare an, la mesele oferite de autorităţi cu ocazia zilei de 1 Decembrie, meniul uzual este forma ...

Sâmbătă, 1 decembrie 2018, la Sala Polivalentă, președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, vicepreședintele Dumitru Mergeani și administratorul public al județului, Vasile Strat au participat la spectacolul aniversar 1 Decembrie 1918 - 2018, organizat în colaborare cu An ...

Urmariti acum, in direct pe site-ul Ziare.com, meciul de debut al nationalei feminine de handbal a Romaniei la Campionatul European 2018, competitie ce are loc in Franta.