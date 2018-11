Accident cumplit la Arad. Doi oameni au ars de vii intr-o masina rasturnata

Accident Arad google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi oameni au ars de vii, in aceasta seara, intr-un cumplit accident rutier produs in judetul Arad, intre localitatile Santana si Curtici. Tragedia s-a produs pe DJ 792C intre orasele Santana si Curtici din judetul Arad. Un autoturism marca Opel, in care se aflau doua persoane, a fost implicat intr-un grav accident rutier si s-a rasturnat in afara soselei. In urma accidentului, masina a fost cuprinsa de flacari, iar din nefericire cei doi oameni aflati in interior nu s-au putut salva. Cei doi au ars de vii si niciun alt sofer nu a putut interveni pentru a-i salva. Martorii au sunat la numarul unic de urgenta 112, iar la fata locului s-au deplasat patru echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de ...