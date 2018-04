Accident cumplit la Bujoreni, in Teleorman! Un mort si 11 raniti, dupa un impact teribil intre un microbuz si o masina. A fost activat Planul Rosu de interventie

Un accident rutier grav, in care au fost implicate o masina si un microbuz, a avut loc in aceasta dimineata, pe Drumul European 70, in localitatea Bujoreni, Teleorman.

Din primele informatii, se pare ca este vorba de 12 victime, iar o persoana a decedat.

A fost activat planul rosu de interventie, iar la fata locului se deplaseaza o autospeciala transport victime multiple, doua ambulante SAJ si alte doua SMURD, precum si o autospeciala descarcerare.

Raed Arafat a declarat ca a fost trimis si un elicopter SMURD pentru a ajuta la transportul ranitilor. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a spus ca niciunul dintre raniti nu se afla in stare critica.

