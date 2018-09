Accident cumplit pe un drum din Neamt. Adolescenta zdrobita de un sofer de 26 de ani. Fata a murit pe loc

Scene socante s-au petrecut joi dimineata, pe un drum din Neamt. O adolescenta de 16 ani a fost zdrobita de un sofer in varsta de 26 de ani. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic, iar fata a murit pe loc.

Accident cumplit, in aceasta dimineata, in localitatea Cracaoani, judetul Neamt. O adolescenta de 16 ani a murit pe loc, dupa ce a fost lovita in plin de o masina. Nenorocirea a avut loc pe DN 15C, potrivit Observator.tv. Fata din Cracaoani nu a avut nicio sansa, fiind spulberata de un autoturism la volanul caruia se afla un tanar in varsta de 26 de ani, din Bodesti. In ciuda eforturilor depuse de medici, adolescenta nu a mai putut fi salvata.

