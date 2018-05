ACCIDENT FEROVIAR: Patru fete murit si alta e ranita grav dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de tren

Daniel Horodniceanu, delegat la conducerea DIICOT. Decizia luata de procurorul-general al Romaniei Procurorul general Augustin Lazăr a dispus delegarea lui Daniel Horodniceanu în funcţia de procuror şef al DIICOT pentru încă şase luni, în condiţiile în care mandatul acestuia expiră pe 19 mai, potrivit unui anunţ postat pe site-ul Ministerului Public

Sorana Cirstea, spectacol la Roma. Cum a ajutat-o Jelena Ostapenko Perechea Sorana Cîrstea/Jelena Ostapenko (România/Letonia) s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Roma, cu premii de peste trei milioane de dolari. Citește mai departe...

A gasit-o intr-un sat uitat de lume, atat de bolnava ca nimeni nu se uita la ea. In 2 ani, MIRACOL! Într-un mic sat din Tripura, India, trăia o familie cu o situaţie materială extrem de precară. Unul dintre copii, o fetiţă, suferea de o boală înfiorătoare... Era un caz pe care puţini s-ar fi încumetat să-l studieze... Citește mai departe...

Mandatul lui Horodniceanu, prelungit cu 6 luni in fruntea DIICOT Mandatul lui Daniel Horodniceanu de procuror-șef al DIICOT a fost prelungit cu 6 luni. Procurorul general Augustin Lazăr ...

O banca elvețiana a facut pronosticul: Germania, caștigatoarea Campionatului Mondial din 2018 Selecţionata Germaniei, campioana mondială en titre, este cotată cu cele mai mari şanse la Cupa Mondială de fotbal 2018 din Rusia (14 iunie-15 iulie), conform analizei economiştilor de la banca elveţiană UBS, urmată de Brazilia şi Spania, relatează Reuters, citată de Agerpres. Analiştii de la UBS dau Germania ca mare favorită cu 24%, urmată de […] The post O bancă elvețiană a făcut pronosticul: Germania, câștigătoarea Campionatului Mondial din 2018 appeared first on Cancan.ro.

Hanibal Dumitrașcu a ajuns in stare critica la spital. Care este starea de sanatate a psihologului S-au scurt momente de panică în familia vedetei Antenei, care e o prezență nelipsită de la emisiunile cunoscutului trust. Hanibal Dumitrașcu a fost transportat de urgență la spital, după ce medicii au fost chemați de urgență. Celebrul psiholog are probleme serioase de sănătate. În această după-amiază, lui Hanibal Dumitrașcu i s-a făcut rău în timp […] The post Hanibal Dumitrașcu a ajuns în stare critică la spital. Care este starea de sănătate a psihologului appeared first on Cancan.ro.

Este alerta dupa ce un sortiment de branza a fost retras de pe rafturile unui celebru supermarket. Ar putea fi contaminata! Mai multe bucăți de brânză, despre care autoritățile suspectează că sunt contaminate cu E.Coli, au fost retrase de la rafturi unui supermarket. Este vorba despre retailerul Mega Image. Alerta a fost dată de furnizorul unui sortiment de brânză franţuzească, care a trimis o informare cu privire la o suspiciune de contaminare cu Escherichia Coli O26, […] The post Este alertă după ce un sortiment de brânză a fost retras de pe rafturile unui celebru supermarket. Ar putea fi contaminată! appeared first on Cancan.ro.

Horoscop saptamanal 21 – 27 mai 2018. Taurii au nevoie de nervi tari Cancan îți prezintă horoscopul săptămânal pentru perioada 21 – 27 mai 2018, pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul săptămânal pentru perioada 21 – 27 mai 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Printre cele mai predispuse zodii la schimbări în săptămâna 21 – 27 mai […] The post Horoscop săptămânal 21 – 27 mai 2018. Taurii au nevoie de nervi tari appeared first on Cancan.ro.

Purtatorul de cuvant al PNL, despre plangerea lui Orban: Este dreptul oricarui cetatean de a face o plangere penala Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, a declarat, joi, după ce Ludovic Orban a făcut plângere penală împotriva premierului Dăncilă, că este dreptul oricărui cetăţean atunci "când interesul naţional a fost grav lezat de acţiunile altor oameni".