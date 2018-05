Accident GRAV in Arges. Un autocar cu 30 de pasageri, intre care 13 copii, a fost implicat

Autocar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un autocar cu 30 de pasageri, intre care 13 copii, a fost implicat, duminica, intr-un accident in comuna Draganu din judetul Arges. In urma impactului dintre autocar si o masina, trei persoane au fost ranite, intre acestea doua fiind incarcerate. In autocarul care s-a ciocnit de o masina se aflau 17 adulti si 13 copii, toti pasagerii fiind teferi. Din masina insa trei persoane au fost ranite, doua fiind gasite incarcerate. Potrivit Centrului Infotrafic, pe DN 7, in localitatea Draganu-Olteni, circulatia este oprita pe ambele sensuri de mers. ”Cauza producerii a fost neasigurarea la schimbarea directiei de mers de catre soferul autoturismului”, arata Infotrafic. Sursa: mediafax.ro ...