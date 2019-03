Accident GRAV in Belgia! Un microbuz cu romani a fost lovit de un sofer beat

Accident Belgia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un microbuz in care erau sapte romani a fost implicat intr-un accident in Belgia. Masina lor a fost izbita de un sofer baut, care a adormit la volan, pe autostrada E314. Romanii se intorceau acasa, din Marea Britanie. In apropiere de localitatea Holsbeek, in jurul orei locale 06:45, microbuzul lor a fost izbit de un sofer. Tanarul de 30 de ani, la volanul unui Audi, era baut si a adormit. A intrat in microbuzul romanilor si a lovit si o alta furgoneta. Vezi si: Sapte morti in urma unei explozii la o uzina din China Sase dintre cei sapte romani au fost raniti si au fost transportati la spitale din Louvain si Diest. Victimele sunt in afara oricarui pericol. O inregistrare video publicata de zia ...