Accident grav in Bistrita: Doua masini s-au lovit, una a fost proiectata pe sine si lovita de tren

Politia rutiera la datorie. Agentii de circulatie au vazut in trafic un autoturism Audi, inscris in Suedia, dar care ruleaza acum pe soselele din Romania, avand placute de inmatriculare pe care era inscriptionat MUIEPSD.

Gazeta Oltului, un ziar local din județul din care provine Darius Vâlcov, i-a dedicat acestuia o adevărată odă, un material elogios, în care se precizează că ”Darius Vâlcov poate fi omul de care are nevoie România acum, Citește mai departe...

Amnistia si gratierea deocamdata ratate din lipsa de semnatura de la ministerul Justitiei nu sunt in primul rand despre Liviu Dragnea. Pentru ca domnia sa nu e inca in pragul puscariei. Pana va aparea motivarea condamnarii in prima instnata, pana se va judeca apelul cu readministrarea tuturor probel ...