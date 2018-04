Accident grav in Canada, soldat cu 14 morti, dupa ce un autocar cu o echipa de hochei de juniori s-a izbit de o semiremorca

Accident google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Paisprezece persoane au murit si alte 14 au fost ranite in urma coliziunii dintre un autocar in care se afla o echipa de hochei juniori si o semiremorca, in Saskatchewan, Canada. Echipa Humboldt Broncos se deplasa pe autostrada 35, la nord de Tisdale, in provincia Saskatchewan, informeaza BBC. Politia canadiana a anuntat ca 28 de persoane se aflau in autocar, din care 14 si-au pierdut viata, inclusiv soferul. Celelalte 14 persoane au fost transportate la spital, iar trei se afla in stare critica. "Nu pot sa-mi imaginez prin ce trec acesti parinti", a scris premierul Justin Trudeau pe Twitter. Accidentul a avut loc la ora locala 17.00 (23.00 GMT). Echipa Humboldt Broncos, care evolueaza in Sa ...