Accident grav in Capitala! Pasajul Unirii a fost blocat, dupa ce un șofer s-a rasturnat cu mașina

Un jandarm din Vaslui a fost trimis în judecatã dupã ce a fost acuzat de abuz în serviciu. În urmã cu trei ani, în timp ce activa în cadrul Detasamentului de Jandarmi Tecuci, Marian Cristinel Popa a amendat o prostituatã cu 500 de lei si i-a confiscat cei 20 de lei gãsiti asupra acesteia. Numai […] The post Ce a pățit un jandarm din Vaslui după ce a furat 20 de lei de la o prostituată appeared first on Cancan.ro.