Accident grav in care a fost implicata o ambulanta! O pacienta a murit

Accident ambulanta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O pacienta in varsta de 83 de ani, care se afla intr-o ambulanta, a murit, sambata seara, dupa ce soferul acesteia a pierdut intr-o curba controlul directiei de deplasare si a intrat intr-un sant, in judetul Salaj. Asistenta de pe salvare a fost ranita. Potrivit Politiei Salaj, accidentul s-a produs pe Drumul National 1C, la iesire din localitatea Ileanda. ”Din primele cercetari efectuate de politisti, soferul unei ambulante aflate in misiune la iesire din localitatea Ileanda, in timp ce conducea autospeciala, intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta semnalizata corespunzator, a pierdut controlul directiei de deplasare, a patruns pe sensul opus, a parasit partea carosabila si a intrat ...