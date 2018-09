Accident grav in județul Valcea. Traficul, blocat pe ambele sensuri

Legenda AS Romei, Francesco Totti, a vorbit despre situația echipei pregătită de tehnicianul italian, Eusebio Di Francesco, la microfonul postului de radio al echipei din capitala Italiei, scrie Mediafax.Fostul decar al giallorossi-lor i-a luat apărarea antrenorului Di Francesco. AS Roma a adunat în ...

Executivul a decis, în ședința de miercuri, că proprietarii de terenuri vor avea obligaţia să elimine ambrozia în fiecare an, până pe data de 5 iunie, pentru că polenul acestei plante provoacă rinite alergice.Citește și: SURSE - Momente PENIBILE în ședința CSAT: ministrul care i-a cerut lui Iohannis ...

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, sustine ca atacul Gabrielei Firea nu are sustinere in interiorul p...

Competitia de fotbal Liga Natiunilor, un proiect al fostului presedinte UEFA Michel Platini, va debuta joi, cu 55 de echipe la start, impartite in patru esaloane valorice, care se vor bate si pentru calificarea la EURO 2020.

Europarlamentarul Cătălin Ivan consideră că primarul Capitalei, Gabriela Firea, are ”mare dreptate” în disputa cu liderul PSD, Liviu Dragnea, însă subliniază că este ”prea târziu”, fiind Citește mai departe...

Medicii neurologi reuniti la Cluj-Napoca cer infiintarea unui registru al pacientilor cu boli neurologice rare, in conditiile in care, in Romania, doar aproximativ 7.500 de pacienti sunt inregistrati si integrati clinic, iar 9 din 10 bolnavi nu sunt diagnosticati sau sunt diagnosticati gresit.