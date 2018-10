Accident grav in Romania! O masina de politie care transporta trei suspecte, lovita din plin de un TIR

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O masina de Politie in care se aflau trei femei ce urmau sa fie duse la audieri a fost implicata, miercuri, intr-un accident de circulatie in localitatea Independenta, judetul Galati, toate trei fiind ranite. Politista care conducea autospeciala apartinand IPJ Galati nu a fost ranita, scrie News.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Galati, Gabriela Costin, accidentul s-a produs, miercuri dimineata, pe DN 25, pe raza localitatii Independenta. Din primele informatii, un autoturism inmatriculat in Vrancea care circula in localitate a oprit la o trecere de pietoni pentru a acorda prioritate unui pieton angajat pe marcajul pietonal. In spatele acestui autoturism a oprit matina Politiei condusa de un agent femeie, iar dupa autospe ...