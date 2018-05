Accident GRAV in Salaj! Patru tinere cu varste de 21 si 22 de ani au murit, astazi, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de tren

Accident Salaj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patru tinere cu varste de 21 si 22 de ani au murit, astazi, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de tren la o trecere la nivel cu calea ferata de la iesirea din localitatea Jibou, judetul Salaj. Fetele circulau intr-o masina inmatriculata in Maramures, iar cea aflata la volan nu a acordat prioritate trenului. Traficul feroviar si rutier in zona este complet blocat. Potrivit reprezentantilor ISU Salaj, un accident feroviar s-a produs, joi, pe centura ocolitoare a orasului Jibou, la o trecere la nivel cu calea ferata. Vezi si: Crima sau sinucidere? Un preot din Romania a fost gasit impuscat in cap! Ce au descoperit anchetatorii Un autoturism inmatriculat in Maramures, in care se aflau ci ...