Accident GRAV in SUA! 20 persoane au murit dupa ce o limuzina a intrat in multime

Accident 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel putin 20 persoane si-au pierdut viata duminica in comitatul Schoharie, din statul american New York, dupa ce o limuzina care participa la o nunta a lovit un grup de pietoni. Limuzina cobora cu viteza un deal cand s-a izbit de un alt vehicul si a ricosat intr-un grup de pietoni, in fata unui centru comercial. Cel putin 20 de persoane au murit in accident, iar altele au fost ranite, a anuntat Politia intr-un comunicat oficial remis la ora locala 11.30 (ora 18.30, ora Romaniei). Vezi si: Accident grav pe DN1! Sunt doi morti si 6 raniti, traficul e blocat Tragicul accident s-a produs la aproximativ 250 km nord de orasul New York. Acesta este cel mai grav accident din regiune, produs in ultimii 13 an ...