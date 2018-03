Accident grav la Braila: Doua persoane au murit dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de tren

In noiembrie 2016, Stephen Hawking avertiza ca omenirea are la dispozitie 1.000 de ani pentru a-si gasi o noua planeta pe care sa o numeasca "acasa". Termenul pare chiar rezonabil in comparatie cu cea mai recenta prorocire a cunoscutului fizician englez. In documentarul "Expedition New Earth" difuzat din vara lui 2017 la BBC, Hawking, profesor la catedra de Matematica din cadrul Universitatii Cambridge, sustinea ca oamenii mai au de fapt 100 de ani pentru a parasi Pamantul, doar cat o viata de om, scrie Washington Post.