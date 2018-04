Accident grav la Cluj. Doi tineri au murit din cauza unui șofer baut, care a intrat pe contrasens

ShareTweet Minstrul Carmen Dan a anunțat, pe pagina de socializare, că pensionarii din cadrul ministerului pe care-l conduce își vor primii pensiile înainte de sărbătorile de Paște. „În ultima perioadă am primit mai multe mesaje de la foste cadre active ale Ministerului Afacerilor I ...

ACS Academia de Volei Tomis Constanţa a organizat „Cupa Iepuraşilor“ la minivolei, pe terenul din cadrul bazei sportive a facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii Ovidius Constanţa. Au participat 32 de copii cu vârste cuprinse între 5 şi 12 ani, sub coordonar ...

Distribuie Tweet Facebook E-mail Ion si Maria in pat. Ion catre Maria: -Tu Marie baga mana la mine in pantaloni… -Nu bag mana ca imi e rusine. -Hai tu nu fii proasta baga mana. Pana la urma Maria baga mana. -Simti ceva? -Da. -Ii tare? -Da Io ...

Distribuie Tweet Facebook E-mail Daca pana in prezent Vladimir Draghia era considerat cel mai bun jucator de la Faimosi, avand cele mai multe victorii. In prezent, Catalin Cazacu si Giani Kirita i-au luat fata. In cel mai recen ...