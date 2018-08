Accident grav la Constanta, cu un microbuz plin de pasageri. Cel putin 6 raniti

Romania este cea mai pro-americana tara din Europa si fortele americane sunt binevenite in tara noastra, a declarat George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, care a precizat ca Mihai Fifor, ministrul roman al Apararii, se va intalni in septembrie in SUA cu omologul sau american, Jim Mattis.

O şoferiţă de 23 de ani care circula cu viteză dinspre Balş spre Craiova a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina sub un TIR. Accidentul a avut loc noaptea trectă, în localitatea doljeană Pieleşti. Tânăra din Craiova era conştientă când a fost transportată la spital. TIR-ul era condus de un bărbat de 51 […] The post VIDEO. Accident teribil lângă Craiova. O şoferiţă a ajuns cu mașina sub un TIR. „Am încercat să o salvez, dar…!” appeared first on Cancan.ro.