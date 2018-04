Accident GRAV la iesirea din Timisoara! Sapte persoane au fost ranite

Accident 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sapte persoane au fost ranite intr-un accident produs luni la iesirea din Timisoara spre Lugoj, pe DN6, in urma coliziunii dintre un microbuz inmatriculat in Dolj si un autoturism, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Timis, Aurora Voicila. Potrivit reprezentantului IPJ Timis, soferul unui microbuz de transport persoane, in care se aflau cinci pasageri, ar fi efectuat un viraj la stanga, pentru a intoarce dupa un parapet median, moment in care un autoturism, condus de un tanar de 25 de ani, a intrat in coliziune cu acesta. Autoturismul se deplasa pe acelasi sens de mers, Timisoara Lugoj. Vezi si: EXCLUSIV! Accident rutier la Popricani - FOTO ...