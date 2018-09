Accident grav la Mararas: un copil are rupte ambele picioare

De cele mai multe ori, deși antipatia nu este dată pe față, faptul că nu ne putem înțelege cu anumite persoane poate să arate clar faptul că nu avem niciun fel de compatibilitate cu persoana respectivă sau că prezența acesteia are un efect negativ în Citește mai departe...

Transferul la Athletic Bilbao trebuia sa fie lovitura carierei pentru fundasul stanga Cristian Ganea, insa fostul jucator de la Viitorul are mari probleme in Spania.

Caz cutremurător într-o comună din judeţul Brăila după ce o tânără de 24 de ani a sunat la poliţie în urmă cu două săptămâni şi a anunţat că şi-a găsit bebelușul de numai şase zile mort, în fântâna din curtea casei. În urma autopsiei s-a stabilit că decesul pruncului de doar 6 zile a survenit […] The post Răsturnare de situație în cazul bebelușului găsit mort în fântână, în Brăila appeared first on Cancan.ro.